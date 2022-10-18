Syracuse: хозяин квартиры поджег занавеску в ванной, пытаясь выгнать гостей

Как рассказали авторы, около 12 часов утра 39-летний Дэниел Харт захотел, чтобы находившиеся у него дома люди ушли. Хозяин прошел в ванную, поджег зажигалкой занавеску и стал ждать, когда гости уйдут. Занавеска упала на пол и продолжала гореть, пока ее не затоптали приехавшие н а место поджога полицейские.