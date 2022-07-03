Сына певца Стаса Пьехи экстренно прооперировали

«Да, Петю госпитализировали и прооперировали, с ним все хорошо. Больше я ничего не могу сказать, сейчас нет времени и сил. Постараюсь завтра рассказать подробности, следите за соцсетями», — сказала Горчакова корреспонденту kp.ru.