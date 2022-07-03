Новости03

Сына певца Стаса Пьехи экстренно прооперировали

Сына певца Стаса Пьехи экстренно прооперировали
Anatoly Lomohov/Russian Look/Globallookpress

Восьмилетнему Пете, сыну певца Стаса Пьехи, удачно провели операцию в детской горбольнице №22 в Санкт-Петербурге. Бывшая жена артиста Наталья Горчакова разместила в соцсети фотографию с подписью «Госпитализирован и прооперирован».

«Да, Петю госпитализировали и прооперировали, с ним все хорошо. Больше я ничего не могу сказать, сейчас нет времени и сил. Постараюсь завтра рассказать подробности, следите за соцсетями», — сказала Горчакова корреспонденту kp.ru.

Год назад, летом 2021 года, Петя Пьеха пострадал в ходе конфликта на даче – соседка схватила и оттолкнула его, в результате чего он упал на землю. Тогда врачи диагностировали сотрясение мозга, ушибы грудной клетки и левого бедра, передает «Царьград».

операция семья стас пьеха сын
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.