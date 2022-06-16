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Сына главы одного из районов Якутии задержали за двойное убийство, его проверят на наркотики

Сына главы одного из районов Якутии задержали за двойное убийство, его проверят на наркотики
sledcom.ru / Следственный комитет Российской Федерации

Сына главы якутского улуса подозревают в двойном убийстве, которое произошло поздно вечером 15 июня.

Следствие подозревает 21-летнего сына главы Нюрбинского улуса Республики Саха в убийстве матери и сестры. В 22 часа 15 минут в доме главы муниципального района было обнаружено тело 34-летней сестры подозреваемого с ножевыми ранениями и тяжелораненой 51-летней матери, которая вскоре скончалась в больнице.

Из-за трагедии праздник Ысыах, который должен был состоятся в улусе в ближайшие выходные, перенесен на неопределенное время. Следователи выясняют все обстоятельства убийства.

Ранее молодого человека, подозреваемого в убийстве 62-летнего бизнесмена в центре Москвы, задержали сотрудники правоохранительных органов. Инцидент произошел, когда предприниматель вышел из ресторана на Комсомольском проспекте, злоумышленник выстрелил ему в голову и в спину, после чего сфотографировал и сбежал.

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