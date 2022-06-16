Сына главы одного из районов Якутии задержали за двойное убийство, его проверят на наркотики

Ранее молодого человека, подозреваемого в убийстве 62-летнего бизнесмена в центре Москвы, задержали сотрудники правоохранительных органов. Инцидент произошел, когда предприниматель вышел из ресторана на Комсомольском проспекте, злоумышленник выстрелил ему в голову и в спину, после чего сфотографировал и сбежал.