Сына экс-главы РЖД Владимира Якунина арестовали в Норвегии

Владимир Якунин

Сын бывшего главы РЖД, Владимира Якунина, 47-летнего Андрея Якунина, арестовали в Норвегии. Поводом для ареста стало то, что он использовал дрон во время отдыха на Шпицбергене в августе. Суд заключил его под стражу на две недели. При задержании у него изъяли дроны и электронные устройства.

Задержание Якунина подтвердили изданию РБК в компании Venture Investments & Yield Management (VIYM), в которой он является одним из основателей. В фонде также заявили, что дрон он использовал для съемки природы во время отдыха. Андрей увлекается природой, фотографией и экстремальными видами спорта, — цитирует издание сообщение компании.

В фонде добавили, что Андрей Якунин, который является гражданином Великобритании и занимается бизнесом в Италии, сотрудничает с властями и готов предоставить любую информацию о “невинных целях” своего отпуска. За последнюю неделю это уже четвертый случай, когда норвежская полиция задерживает подозреваемых в незаконных полетах беспилотников или фотографировании секретных объектов на севере Норвегии.

Об аресте Андрея Якунина ранее сообщило издание The Barents Observe. Его имя в сообщении не называлось, однако уточнялось, что задержанный — сын находящегося под санкциями США “известного российского бизнесмена и близкого соратника Владимира Путина”. В суде он заявил, что его следует рассматривать как гражданина Великобритании, а местом постоянного проживания назвал Италию.

Отец Андрея Якунина, Владимир Якунин, который возглавлял РЖД с 2005 по 2015 год, попал под санкции в 2014 году после присоединения Крыма к России. Сам Андрей Якунин после начала конфликта на Украине заявил в беседе с итальянскими СМИ, что не поддерживает военную спецоперацию.