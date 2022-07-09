Сын Зинаиды Кириенко рассказал, кто претендует на наследство звезды «Тихого Дона»

Сын звезды «Тихого Дона» Зинаиды Кириенко, которая полгода назад ушла из жизни, рассказал, что артистка заранее позаботилась о том, как разделить наследство.
По словам младшего сына Максима, решение народной артистки РСФСР написать завещание задолго до своей смерти позволило избежать ссор между родственниками. При этом имущество между ним и старшим братом Тимуром родители разделили 18 лет назад, когда еще был жив отец — Валерий Тарасевский.
«Об этом важно помнить родителям, если они хотят сохранить дружеские отношения между детьми. Отец с мамой все заранее продумали, поэтому никаких ссор между мной и братом Тимуром быть не должно. Мама хорошо знала жизнь и сделала все, чтобы избежать возможных неприятных моментов в будущем, чтобы даже мысли о скандальной дележке наследства избежать…» — рассказал сын Кириенко Максим.
Таким образом звезда советского кино постаралась убрать имущественные споры между своими наследниками, и не оставила братьям даже незначительной причины, чтобы из-за наследства братья поссорились, считает младший сын артистки.
Ранее сообщалось, что родственники композитора Александра Градского, скончавшегося 28 ноября прошлого года, до сих пор не смогли решить вопросы с наследством звезды. В борьбу за него включились третья супруга Александра и его двоюродная сестра Наталья.