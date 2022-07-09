Сын Зинаиды Кириенко рассказал, кто претендует на наследство звезды «Тихого Дона»

«Об этом важно помнить родителям, если они хотят сохранить дружеские отношения между детьми. Отец с мамой все заранее продумали, поэтому никаких ссор между мной и братом Тимуром быть не должно. Мама хорошо знала жизнь и сделала все, чтобы избежать возможных неприятных моментов в будущем, чтобы даже мысли о скандальной дележке наследства избежать…» — рассказал сын Кириенко Максим.