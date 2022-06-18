Сын Жириновского вспомнил, что ему сказал отец перед смертью

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский скончался в апреле 2022 года после продолжительной болезни. Внебрачный сын политика Олег Эйдельштейн вспомнил, что ему сказал отец перед смертью.
Эйдельштейн винит себя в том, что раньше не узнал о недуге Жириновского. Он заявил, что политика можно было спасти.
«Возможно он был бы жив, если бы я узнал о его болезни, когда он был дома. Но папа запретил об этом говорить, и я узнал тогда, когда узнал весь мир и вся страна», — поделился воспоминаниями мужчина в программе Андрея Малахова на телеканале «Россия-1».
В последнем разговоре лидер ЛДПР сказал, что живет ради своих наследников. Он поцеловал руку сына, а затем начал темнеть. Тогда Эйдельштейн осознал, что его отец умирает.