Сын Жириновского вспомнил, что ему сказал отец перед смертью

«Возможно он был бы жив, если бы я узнал о его болезни, когда он был дома. Но папа запретил об этом говорить, и я узнал тогда, когда узнал весь мир и вся страна», — поделился воспоминаниями мужчина в программе Андрея Малахова на телеканале «Россия-1».