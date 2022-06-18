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Сын Жириновского вспомнил, что ему сказал отец перед смертью

Сын Жириновского вспомнил, что ему сказал отец перед смертью
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский скончался в апреле 2022 года после продолжительной болезни. Внебрачный сын политика Олег Эйдельштейн вспомнил, что ему сказал отец перед смертью. 

Эйдельштейн винит себя в том, что раньше не узнал о недуге Жириновского. Он заявил, что политика можно было спасти. 

«Возможно он был бы жив, если бы я узнал о его болезни, когда он был дома. Но папа запретил об этом говорить, и я узнал тогда, когда узнал весь мир и вся страна», — поделился воспоминаниями мужчина в программе Андрея Малахова на телеканале «Россия-1». 

В последнем разговоре лидер ЛДПР сказал, что живет ради своих наследников. Он поцеловал руку сына, а затем начал темнеть. Тогда Эйдельштейн осознал, что его отец умирает. 

Жириновский политик сын
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RusNewsToday24
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