Сын Жириновского рассказал о страхах отца перед смертью

Сын политика, бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского Олег Эйдельштейн описал последние мгновения жизни своего родителя, а также рассказал о его страхах и подозрениях во время записи выпуска передачи «Андрей Малахов. Прямой эфир» на телеканале «Россия-1».
Эйдельштейн признался, что узнал о болезни отца из СМИ. После этого мужчина направился в Центральную клиническую больницу (ЦКБ), где под наблюдением врачей и находился его родитель. Сын лидера ЛДПР акцентировал внимание на том, что все месяцы, пока Жириновский боролся с недугом, он находился рядом с ним и пытался оказывать посильную помощь.
«Обманывал я его все время только, говорил: “Скоро мы тебя заберем”. А он показывал на землю, на землю ему надо. Видимо, изначально как-то сдался. К сожалению, спасти не смогли», – с грустью рассказал Эйдельштейн.
По словам мужчины, во время последнего разговора политик выразил опасения относительно того, что кто-то предпринимает попытки его убийства.
«А потом были версии, что его убивают», – заявил сын Жириновского.
Эйдельштейн также отметил, что в конце февраля состояние Жириновского значительно улучшилось, однако через несколько дней главе ЛДПР вновь стало плохо. Особенно тяжелое состояние у политика было в последние две-три недели жизни.