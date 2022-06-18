Сын Жириновского рассказал о страхах отца перед смертью

Эйдельштейн признался, что узнал о болезни отца из СМИ. После этого мужчина направился в Центральную клиническую больницу (ЦКБ), где под наблюдением врачей и находился его родитель. Сын лидера ЛДПР акцентировал внимание на том, что все месяцы, пока Жириновский боролся с недугом, он находился рядом с ним и пытался оказывать посильную помощь.