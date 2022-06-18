Сын Жириновского Эйдельштейн рассказал о последних словах отца по поводу покушения на жизнь

Покойный лидер ЛДПР Владимир Жириновский перед смертью считал, что на его жизнь покушаются. Об этом сообщил внебрачный сын политика Олег Эйдельштейн.
Подробностями своего разговора с отцом Эйдельштейн поделился в эфире телевизионного шоу. Он также отметил, что последние недели жизни Жириновского были очень тяжелыми. Врачи даже не давали прогнозов на то, что он выживет. Перед смертью покойный лидер ЛДПР признался, что жил ради детей.
Напомним, что Владимир Жириновский ушел из жизни 6 апреля этого года из-за продолжительной болезни. Ему было 75 лет.