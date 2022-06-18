Сын Жириновского Эйдельштейн рассказал о последних словах отца по поводу покушения на жизнь

Подробностями своего разговора с отцом Эйдельштейн поделился в эфире телевизионного шоу. Он также отметил, что последние недели жизни Жириновского были очень тяжелыми. Врачи даже не давали прогнозов на то, что он выживет. Перед смертью покойный лидер ЛДПР признался, что жил ради детей.