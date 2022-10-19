Сын выгоняет звезду сказки «Варвара-краса, длинная коса» Клюеву из собственной квартиры на улицу

«Мы учились с Таней в ГИТИСе, сегодня у нее суд с сыном Яном в Севастополе, он выгоняет маму из квартиры, которую она же после смерти мужа ему подарила… Таня в шоке, просит совета — что делать? Почему у заботливых родителей вырастают неблагодарные дети? Нет ответа», — рассказал актер.