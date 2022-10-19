Сын выгоняет звезду сказки «Варвара-краса, длинная коса» Клюеву из собственной квартиры на улицу

Актриса Татьяна Клюева обрела огромную популярность после съемок в картине «Варвара-краса, длинная коса», после выхода фильма артистке пророчили яркую кинокарьеру. Но жизнь знаменитости сложилась совсем другим образом, передает StarHit.
После успеха фильма артистка больше не играла главных ролей в кино, она завершила карьеру и переехала в Ставрополь. В настоящее время Клюевой 71 год, и она переживает личную драму, рассказал артист Станислав Садальский.
«Мы учились с Таней в ГИТИСе, сегодня у нее суд с сыном Яном в Севастополе, он выгоняет маму из квартиры, которую она же после смерти мужа ему подарила… Таня в шоке, просит совета — что делать? Почему у заботливых родителей вырастают неблагодарные дети? Нет ответа», — рассказал актер.
Россияне прокомментировала ситуацию, отметив, что не могут поверить в происходящее.
«Страшно осознавать, что родной сын выгоняет тебя! Правда, почему, когда любишь и все делаешь для детей так получается! Наверное, лучше, чтобы жили в интернатах, тогда больше любил бы», — прокомментировали новость пользователи Сети.
Отметим, что у Татьяны Клюевой есть сын Ян от моряка Дмитрия Гагина. Из-за влюбленности в него артистка отказалась от карьеры в кино и посвятила себя семье.