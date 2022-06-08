Сын владельца холдинга “РМГ” Владимира Киселева и брат ЮрКисса женился

Свадьба Владимира Киселева

Младший сын владельца холдинга “РМГ” Владимира Киселева и телеведущей Елены Север сыграл свадьбу со своей возлюбленной. 22-летний сын бизнесмена несколько лет назад начал карьеру певца под сценическим именем ВладиМир, также пытался продвигать свое англоязычное творчество под псевдонимом Vlade Kay. Об избраннице Киселева-младшего практически ничего не известно.

Новость о свадьбе семейство не афишировало, в соцсетях ни сам жених, ни его родственники постов, посвященных празднику, не публиковали. В телеграме фотографию со свадьбы сегодня опубликовал Ариан Романовский, занимавший с прошлого года должность главреда российского Tatler.

Вчера отгремела свадьба Владимира Киселева — младшего — сына владельца РМГ, а еще, предположительно, крестника Владимира Путина. Избранницей молодого артиста стала студентка МГИМО Катя. Они встречались шесть лет. Среди гостей высокого полета были замечены Ирина Винер и семейство Груздевых. На сцене выступали артист Мот и Люся Чеботина со своим “солнцем Монако”. Если кто забыл — она возлюбленная брата жениха, певца ЮрКисса. Поздравляя младшего брата со свадьбой, кавалер медали ордена “За заслуги перед Отечеством” II степени произнес короткий тост: “Первый пошел!”.

Старший брат жениха Юрий, 10 лет назад тоже дебютировавший как певец, действительно прошлой зимой получил от президента России орден с формулировкой “за большой вклад в развитие отечественной культуры и многолетнюю плодотворную деятельность”. Эта новость тогда вызвала бурные обсуждения в соцсетях.



Люся Чеботина на свадьбе Владимира Киселева





Свадьба Владимира Киселева