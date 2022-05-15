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    Сын тяжелобольной Заворотнюк страдает от хронического недуга

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Сын тяжелобольной Заворотнюк страдает от хронического недуга

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    Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

    Заслуженная артистка России, звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк продолжает бороться с онкологическим заболеванием. Выяснилось, что ее наследник Майкл Стрюков также страдает от хронического недуга.

    Сын онкобольной артистки в социальных сетях признался, что его с малого возраста беспокоят неприятные симптомы, а именно тремор рук.

    «Для гитариста так себе фича, а для блэк-металлиста лучше не придумаешь», – написал молодой музыкант.

    Отметим, что Стрюков не только смог смириться с причиняющими дискомфорт симптомами, но и сумел найти им применение – тремор рук значительно облегчает процесс игры на гитаре.

    Примечательно, что до начала своей музыкальной карьеры наследник Заворотнюк пытался пойти по стопам звездной матери. Молодой человек исполнил одну из ролей в мелодраме «Мамы». Премьера восьми киноновелл о родительской любви состоялась 1 марта 2012 года.

    Напомним, что тремор – это медицинский термин, обозначающий непроизвольную дрожь во всем теле или в отдельных участках. Он может служить реакцией организма на стресс, испуг или же быть предвестником серьезных заболеваний, пишет «Царьград».

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