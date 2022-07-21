Сын Шепелева и Фриске стал копией покойной матери

Наследник телеведущего Дмитрия Шепелева и певицы Жанны Фриске Платон стал копией покойной матери, считают фанаты. Шоумен опубликовал кадры с подростком в социальных сетях.
Шепелев впервые за последние несколько лет позволил поклонникам рассмотреть внешность его сына Платона. Пользователи Сети пришли к единому мнению, что мальчик стал очень похож на Фриске
«Платон сильно на Жанну похож. Носик ее и пухлые губы»;
«Боже, как стал на мать похож! Будто Жанна маленькая!»;
«Как будто Жанна передо мной», — высказались фолловеры.
Исполнительница хита «Малинки» скончалась летом 2015 года от онкологического заболевания. Теперь воспитанием ее ребенка занимается телеведущий.