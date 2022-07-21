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Сын Шепелева и Фриске стал копией покойной матери

Сын Шепелева и Фриске стал копией покойной матери
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Наследник телеведущего Дмитрия Шепелева и певицы Жанны Фриске Платон стал копией покойной матери, считают фанаты. Шоумен опубликовал кадры с подростком в социальных сетях. 

Шепелев впервые за последние несколько лет позволил поклонникам рассмотреть внешность его сына Платона. Пользователи Сети пришли к единому мнению, что мальчик стал очень похож на Фриске

  scr telegram.org/@Звездная пыль  
scr telegram.org/@Звездная пыль

«Платон сильно на Жанну похож. Носик ее и пухлые губы»;

«Боже, как стал на мать похож! Будто Жанна маленькая!»;

«Как будто Жанна передо мной», — высказались фолловеры.

Исполнительница хита «Малинки» скончалась летом 2015 года от онкологического заболевания. Теперь воспитанием ее ребенка занимается телеведущий. 

сын фриске шепелев
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