Сын Сафронова прокомментировал высказывания Панина о Дне победы

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Пианист Лука Сафронов-Затравкин оценил громкие высказывания актера Алексея Панине о Дне Победы. Наследник художника раскритиковал позицию артиста.
Ранее Панин заявил, что 9 Мая является ненужным праздником. На его слова отреагировал Сафронов.
«Я думаю, что для Панина День защиты животных и День Победы стоят примерно в одном ряду… Человек, который давно перепутал свою ориентацию, а также, не остановившись на этом, перепутал и сторону», — заявил пианист в интервью для Пятого канала.
Накануне на Красной площади в Москве прошел парад Победы. Перед россиянами выступил президент России Владимир Путин, который рассказал о важности сохранения данного праздника.
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