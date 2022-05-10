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    Сын Сафронова прокомментировал высказывания Панина о Дне победы

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Сын Сафронова прокомментировал высказывания Панина о Дне победы

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    prt scr youtube.com/Стрижкова Анастасия

    Пианист Лука Сафронов-Затравкин оценил громкие высказывания актера Алексея Панине о Дне Победы. Наследник художника раскритиковал позицию артиста. 

    Ранее Панин заявил, что 9 Мая является ненужным праздником. На его слова отреагировал Сафронов. 

    «Я думаю, что для Панина День защиты животных и День Победы стоят примерно в одном ряду… Человек, который давно перепутал свою ориентацию, а также, не остановившись на этом, перепутал и сторону», — заявил пианист в интервью для Пятого канала

    Накануне на Красной площади в Москве прошел парад Победы. Перед россиянами выступил президент России Владимир Путин, который рассказал о важности сохранения данного праздника. 

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