Сын Ротару рассказал о подавленном настроении певицы в ее день рождения

Сын украинской эстрадной исполнительницы Софии Ротару Руслан Евдокименко рассказал о том, что его мать отпраздновала 75-летний юбилей в подавленном настроении, хотя ее самочувствие было нормальным.
«В кругу семьи. Самочувствие более или менее. Настроение плохое, потому что вы знаете, что у нас. Тут больше никаких комментариев», — приводит слова Евдокименко kp.ru.
Вдобавок сын поп-дивы заметил, что артистке звонили коллеги и друзья со всего мира с поздравлениями и добрыми словами. После этого он прекратил беседу и озабочено выразил надежду, что не проговорился, о чем не следовало.