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Сын Ротару рассказал о подавленном настроении певицы в ее день рождения

Сын Ротару рассказал о подавленном настроении певицы в ее день рождения
globallookpress/Grigirii Goryachev

Сын украинской эстрадной исполнительницы Софии Ротару Руслан Евдокименко рассказал о том, что его мать отпраздновала 75-летний юбилей в подавленном настроении, хотя ее самочувствие было нормальным.

«В кругу семьи. Самочувствие более или менее. Настроение плохое, потому что вы знаете, что у нас. Тут больше никаких комментариев», — приводит слова Евдокименко kp.ru.

Вдобавок сын поп-дивы заметил, что артистке звонили коллеги и друзья со всего мира с поздравлениями и добрыми словами. После этого он прекратил беседу и озабочено выразил надежду, что не проговорился, о чем не следовало.

Евдокименко софия ротару юбилей
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RusNewsToday24
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