Культура01

Сын Риз Уизерспун Дикон Филипп дебютирует как актер

Сын Риз Уизерспун Дикон Филипп дебютирует как актер

Звездные дети





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18-летний сын Риз Уизерспун и Райана Филиппа Дикон Филипп дебютирует как актер: он снимется в третьем сезоне сериала “Я никогда не…” от Netflix.

Первые серии нового сезона выйдут на платформе уже в середине августа этого года. Как отмечают в пресс-службе стримингового сервиса, Дикон исполнит роль Паркера, который станет противником главной героини Деви по дебатам.

В третьем сезоне сериала “Я никогда не…” старшеклассница Деви из семьи иммигрантов продолжает сталкиваться с трудностями старшей школы и проблемами в отношениях с родителями, а также заводит новый роман.

Риз Уизерспун и Дикон Филипп
Риз Уизерспун и Дикон Филипп

Интересно, что сын Риз Уизерспун увлекается музыкой: в одном из интервью он рассказал, что его привлекает процесс создания песен. В 2020 году он выпустил свою дебютную песню под названием Long Run. Риз Уизерспун и Райан Филипп были вместе с 1999 по 2008 год, у них двое детей: 22-летняя дочь Ава и сын Дикон. В прошлом году Уизерспун и Филипп воссоединились, чтобы вместе отметить 18-летие своего сына.

После расставания с Филиппом Риз вышла замуж за агента в сфере развлечений Джима Тота, у них есть общий сын Теннесси.


xeniasmirnovaКсения Смирнова


Источник
Daily Mail


Фото
Instagram (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией)


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