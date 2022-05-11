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    Сын певицы Таисии Повалий открестился от матери после ее выступления в Кремле на День Победы

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Сын певицы Таисии Повалий открестился от матери после ее выступления в Кремле на День Победы

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    Vadim Tarakanov/Global Look Press

    Сын певицы Таисии Повалий открестился от матери после ее выступления в Кремле на День Победы

    Наследник народной артистки Украины Таисии Повалий Денис прокомментировал выступление певицы на концерте в Кремле.

    Сын исполнительницы заявил, что не имеет никакого отношения к выступлению матери на патриотическом концерте. 

    «Не надо только про маму сюда, ок? Это совсем отдельная, ее, история, и я к ней отношения не имею», — открестился от своей родительницы Повалий в социальных сетях.

    Известно, что молодой человек живет в Испании и не поддерживает специальную операцию России, в отличие от своей звездной матери. На родине певицу вообще внесли в «черный список», из-за того, что она не критикует действия российских властей.

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