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Сын певицы Таисии Повалий открестился от матери после ее выступления в Кремле на День Победы
Наследник народной артистки Украины Таисии Повалий Денис прокомментировал выступление певицы на концерте в Кремле.
Сын исполнительницы заявил, что не имеет никакого отношения к выступлению матери на патриотическом концерте.
«Не надо только про маму сюда, ок? Это совсем отдельная, ее, история, и я к ней отношения не имею», — открестился от своей родительницы Повалий в социальных сетях.
Известно, что молодой человек живет в Испании и не поддерживает специальную операцию России, в отличие от своей звездной матери. На родине певицу вообще внесли в «черный список», из-за того, что она не критикует действия российских властей.
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