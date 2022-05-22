Сын Олега Табакова вступил в отношения с белорусской моделью

Табаков никогда не был женат, однако у него есть ребенок от одной из бывших пассий актрисы Софии Синицыной. В августе 2020 года девушка родила ему дочь Мию. Несмотря на то, что их звездный союз распался, Табаков старается поддерживать экс-возлюбленную. Он снял для нее и ребенка квартиру в центре Москвы, поддерживает финансово, а также регулярно видится с Мией.