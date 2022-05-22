Сын Олега Табакова вступил в отношения с белорусской моделью

Актер Павел Табаков, сын народного артиста СССР Олега Табакова, начал очередные романтические отношения.
В новом выпуске телепередачи «Ты не поверишь!» на канале НТВ стало известно, что 26-летний актер обзавелся новой возлюбленной. Ей оказалась 23-летняя модель из Белоруссии Анастасия Красовская, наиболее известная по роли в фильме «Герда» Натальи Кудряшевой.
Сам Табаков на публике старается вести себя максимально отстраненно от возлюбленной. Кроме того, он отказался рассказывать журналистам о чувствах к своей новой девушке, а также заявил, что не считает брак чем-то важным.
«Я не был в браке. Наверное, кому-то брак важен. Наверное, как пойму, то вступлю в него», — высказался молодой артист.
Табаков никогда не был женат, однако у него есть ребенок от одной из бывших пассий актрисы Софии Синицыной. В августе 2020 года девушка родила ему дочь Мию. Несмотря на то, что их звездный союз распался, Табаков старается поддерживать экс-возлюбленную. Он снял для нее и ребенка квартиру в центре Москвы, поддерживает финансово, а также регулярно видится с Мией.