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Сын Мадонны в платье повторил ее образ из 90-х

Сын Мадонны в платье повторил ее образ из 90-х

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Звездные дети





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Дэвид Банда и Мадонна

Позаимствовать что-то из стиля Мадонны всегда любили самые разные знаменитости, ну а когда дети поп-иконы копируют ее образы, это неизменно приводит западную прессу в восторг. Так, все обратили внимание на совместный выход Мадонны и ее сына: на боксерский поединок в минувший уикенд певица пришла в черном спортивном костюме, а 16-летний Дэвид Банда выбрал красное платье с V-образным вырезом из коллаборации adidas x Gucci. К нему он подобрал украшения от Вивьен Вествуд и черные кроссовки.

Мадонна с сыном Дэвидом
Мадонна с сыном Дэвидом


Знатоки стиля Мадонны сразу разглядели в этом луке Дэвида цитирование одного из давних образов его знаменитой мамы. Похожее платье, красное, с аналогичным вырезом и тоже adidas певица надевала на премьеру фильма “Неспящие в Сиэттле” в 1993 году.

Мадонна и Дженни Шимицу, 1993 год
Мадонна и Дженни Шимицу, 1993 год

Костюм, в котором на поединок приехала сама Мадонна, — также из совместной коллекции adidas, но с другим фэшн-гигантом — Balenciaga. Напомним, что эту коллаборацию представили в Нью-Йорке неделю назад.

Женские наряды для Дэвида — дело привычное, еще прошлой весной Мадонна выкладывала видео, на котором ее сын прогуливался в шелковом платье. Тогда некоторые поклонники в комментариях стали задавать вопросы о личной жизни молодого человека. Певица не отвечала на них, но в дальнейшем опубликовала ролик, где Дэвид целовал другого парня, так что вопросы у многих отпали.


Doroshevich_RitaМаргарита Дорошевич


Фото
Соцсети


Фото
GP/MPI/Capital Pictures/Capital Pictures/East News


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