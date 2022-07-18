Сын-геймер потратил в Diablo Immortal 2000 долларов, а отец не может вернуть деньги

Вокруг печально известной Diablo Immortal назревает новый скандал. Игра уже зарекомендовала себя как очень дорогое удовольствие, ведь прокачка персонажей может стоить сотни тысяч долларов. Теперь же стало известно, что юный геймер потратил на игру 2000 долларов с карточки отца. Сам отец поведал об этом на Reddit, где попросил о помощи, ведь компания сначала обещала вернуть деньги, а затем отказалась это делать.





По словам пострадавшего, техподдержка Blizzard сослалась на пункт пользовательского соглашения, который даёт им право не возвращать платёж. После этого он обратился в банк и попросил отменить транзакцию, однако там потребовали предоставить форму, подписанную Blizzard. Издатель игры отказался предоставить такие документы.

На форуме пользователи советуют, как следует наказать сына и устроить его на работу, чтобы он понял, каким трудом достаются деньги. А некоторые сочли пользователя обманщиком, который сам потратил деньги, но не получил ценных артефактов, и теперь хочет вернуть их. Для этого он якобы придумал всю историю с нерадивым сыном.

Отметим, что Diablo Immortal уже много раз критиковали за агрессивную монетизацию и необходимость платить деньги за прокачку персонажа. Из-за этого рейтинг игры упал почти до нуля. Между тем, игра принесла почти 50 миллионов долларов.