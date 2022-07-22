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Сын Газманова ответил на украинский фейк приветом «всем дебилам»

Сын Газманова ответил на украинский фейк приветом «всем дебилам»
globallookpress/Anatoly Lomokhov

Российский певец Родион Газманов опроверг украинскую фейк-новость, что его якобы избили в США на открытии подаренной ему папой кофейни.  

«Привет всем дебилам, распространяющим новость о “чикагской кофейне”. Разумеется, это неправда. Никто меня не резал, не бил и не стрелял», — написал сын певца на своей странице «ВКонтакте».

В частности, Telegram-канал «Труха Украина» сообщил подписчикам, что отец подарил Родиону кофейню «СССР» в Чикаго. На что Газманов-младший ответил, что ему как человеку с финансовым образованием, и в голову бы не пришло заниматься бизнесом в США, пишет портал «Царьград».

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RusNewsToday24
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