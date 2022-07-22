Сын Газманова ответил на украинский фейк приветом «всем дебилам»

В частности, Telegram-канал «Труха Украина» сообщил подписчикам, что отец подарил Родиону кофейню «СССР» в Чикаго. На что Газманов-младший ответил, что ему как человеку с финансовым образованием, и в голову бы не пришло заниматься бизнесом в США, пишет портал «Царьград».