Наследник президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена — Хантер — может быть привлечен к ответственности за перевозку киевских жриц одноразовой любви через границы штатов. Об этом сообщает НТВ.
Известно, что Хантер шел на различные методы, чтобы оплатить услуги украинских куртизанок. Например, он обманом брал у отца деньги на реабилитационную клинику, а сам тратил их на девушек.
«Из появившихся в интернете материалов следует, что проститутки из Бостона ехали на поезде в Нью-Йорк к Хантеру и снимали себя. Оргию с ними Хантер тоже снял», — рассказал НТВ.
После того, как прошло восемь часов, Хантер написал хозяйке ночных бабочек Екатерине Моревой, являющейся гражданкой Украины, что намерен продлить время пребывания с ними.
Ранее, как писал телеканал «Царьград», Байден одним словом оправдал блудное поведение своего наследника. На соответствующий вопрос журналиста о похождениях Хантера президент ответил: «Окей».