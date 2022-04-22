Сын Александра Маршала Артем Триллер разочаровался жизнью в США и вернулся в Россию

«И главное – мы оцениваем США по Калифорнии, Вашингтону, Нью-Йорку. А поехали в Юту или Арканзас, где нет ничего, кроме гор. Или в Аризону, где одни кукурузные поля. Это все глубинка, как и у нас. В общем, я вернулся в Россию раздосадованным», — рассказал Триллер Муз-ТВ.