Сын Александра Маршала Артем Триллер разочаровался жизнью в США и вернулся в Россию

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Рэпер Артем Триллер заявил, что разочаровался в США и вернулся в Россию. Сын известного певца Александра Маршала рассказал, как ему жилось за границей.
Триллер покинул Россию в 2014 году, у него двойное гражданство. Рэпер отметил, что все любят США по идеальной картинке из кино, однако сейчас там совсем другие правила. Артист так и не почувствовал себя дома за все эти годы.
«И главное – мы оцениваем США по Калифорнии, Вашингтону, Нью-Йорку. А поехали в Юту или Арканзас, где нет ничего, кроме гор. Или в Аризону, где одни кукурузные поля. Это все глубинка, как и у нас. В общем, я вернулся в Россию раздосадованным», — рассказал Триллер Муз-ТВ.
Недавно Триллер выступил в проекте «Две звезды. Отцы и дети». После появления в шоу посыпались предложения о сотрудничестве, но артист предпочитает оставаться в свободном плавании и пока не рассматривает вступление в какие-либо лейблы.