Новости0

Сыгравший в сериале «Твин Пикс» актер Ленни фон Долен умер в возрасте 63 лет

Сыгравший в сериале «Твин Пикс» актер Ленни фон Долен умер в возрасте 63 лет
Photo by form PxHere

Американский актер Ленни фон Долен скончался на 64-м году жизни. О смерти исполнителя роли в популярном сериале «Твин Пикс» сообщает Metro. 

По данным издания, трагической новостью поделилась сестра покойного. Причина и обстоятельства смерти известного артиста не разглашаются.

Будущий актер родился в Огасте, штат Джорджия, а профессиональное образование получил в Университете Техаса. Кроме «Твин Пикса», Ленни фон Долен успел сняться в таких телесериалах и фильмах, как «Флэш», «Крутой Уокер: Правосудие по-техасски», «Один дома-3» и других. 

актер смерть США твин пикс фон доллен
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.