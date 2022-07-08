Сыгравший в сериале «Твин Пикс» актер Ленни фон Долен умер в возрасте 63 лет

Будущий актер родился в Огасте, штат Джорджия, а профессиональное образование получил в Университете Техаса. Кроме «Твин Пикса», Ленни фон Долен успел сняться в таких телесериалах и фильмах, как «Флэш», «Крутой Уокер: Правосудие по-техасски», «Один дома-3» и других.