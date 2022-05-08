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    Сябитова призналась, что перед рождением первенца у нее было 12 выкидышей

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Сябитова призналась, что перед рождением первенца у нее было 12 выкидышей

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    globallookpress/Anatoly Lomokhov

    Телеведущая Роза Сябитова рассказала поклонникам о своих неудачных попытках забеременеть. Оказалось, что у ведущей программы «Давай поженимся» было больше десятка выкидышей. 

    В первом браке у Сябитовой появились на свет двое детей. Однако телесваха долго не могла выносить ребенка. Выкидыши происходили на седьмой неделе. В общей сложности у нее было 12 неудавшихся попыток забеременеть. 

    «У меня, к сожалению, был первый аборт, и сын стал моей тринадцатой беременностью. Да, у меня были выкидыши», — рассказала Сябитова в эфире передачи «Секрет на миллион».

    Сын Сябитовой Денис появился на свет в 1989 году. Через три года у телеведущей родилась дочь Ксения.

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