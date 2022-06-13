Сябитова поставила на место раскритиковавшего Цискаридзе Садальского

«С чего он вдруг говорит о провале? Если Садальский, как говорит, не смотрит телевизор, то, получается, из космоса берет информацию? Или звонит в небесную канцелярию? С чего вдруг провал? Критерии провала какие?» — заявила телеведущая в разговоре с «Собеседником».