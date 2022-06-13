Сябитова поставила на место раскритиковавшего Цискаридзе Садальского

Телеведущая Роза Сябитова обратилась к актеру Стасу Садальскому. Знаменитость заступилась за своего коллегу Николая Цискаридзе.
Садальский отметил, что давно следит за рейтингами шоу «Сегодня вечером». В нем Цискаридзе заменил уехавшего в Израиль Михаила Галкина. Однако артист посчитал, что экс-премьер Большого театра не справляется со своими обязанностями. С таким мнением не согласилась Сябитова.
«С чего он вдруг говорит о провале? Если Садальский, как говорит, не смотрит телевизор, то, получается, из космоса берет информацию? Или звонит в небесную канцелярию? С чего вдруг провал? Критерии провала какие?» — заявила телеведущая в разговоре с «Собеседником».
По ее словам, негативные комментарии, напротив, показатель успеха. Любое шоу должно вызывать эмоции, и у Цискаридзе это получается. Более того, на пилотные выпуски программы всегда налетают хейтеры.