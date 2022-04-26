Свыше 80% молодых россиян хотели бы участвовать в корпоративных пенсионных программах

Всего участие в опросе приняли свыше 6650 жителей России из всех регионов страны. Авторы исследования сообщили, что половина граждан хотела бы получать корпоративные выплаты размером от 30 тысяч рублей в месяц. При этом больше всего таких россиян в возрасте 18-25 лет и 36-45 лет — 54% и 51% соответственно.