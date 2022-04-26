Свыше 80% молодых россиян хотели бы участвовать в корпоративных пенсионных программах

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Большая часть российских граждан хотела бы получать корпоративную пенсию от своего работодателя наряду с государственными выплатами. Об этом следует из результатов исследования сервисов «Работа.ру» и «СберНПФ».
Всего участие в опросе приняли свыше 6650 жителей России из всех регионов страны. Авторы исследования сообщили, что половина граждан хотела бы получать корпоративные выплаты размером от 30 тысяч рублей в месяц. При этом больше всего таких россиян в возрасте 18-25 лет и 36-45 лет — 54% и 51% соответственно.
«Интерес к совместным с работодателем накоплениям выше всего среди молодежи: их хотели бы формировать 83% россиян в возрасте 18-25 лет. Большинство тех, кому сейчас 36-54 года (81%), также хотели бы участвовать в корпоративных пенсионных программах (КПП)», — добавили авторы исследования.
Отмечается, что только 19% граждан знают, что корпоративные пенсионные программы включены в соцпакет некоторых отечественных компаний. При этом большинство из них (21%) — старше 56 лет.