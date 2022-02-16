Свыше 60 «Макдоналдсов» построят в Подмосковье в ближайшие пять лет

Порядка 60 новых точек ресторана быстрого питания «Макдоналдс» планируют открыть в Подмосковье. Реализовать проект намерены в течение ближайших пяти лет.

Соответствующие документы были подписаны между губернатором региона Андреем Воробьевым и гендиректором компании Марком Кареном еще год назад. В настоящее время в Подмосковье работают уже 142 точки, которые ежедневно посещают более 300 тысяч человек. Для жителей региона строительство новых пунктов будет означать увеличение числа рабочих мест. Кроме того, будут зафиксированы отчисления в бюджет, на которые построят важные социальные объекты, передает телеканал «360».

«Мы в постоянном контакте с "Макдоналдс". Примем активное участие в подборе участков. Уже сейчас доля подмосковных продуктов и упаковки, поставляемых в "Макдоналдс", порядка 40%», — добавил министр продовольствия региона Сергей Воскресенский.

Подмосковье самостоятельно организует поставки сыра, мяса, молочных продуктов и овощей. В целом объем инвестиций в развитие сети уже достиг 12 миллиардов рублей. В скором времени планируется вложить еще 7 миллиардов.

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