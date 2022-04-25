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    Свыше 60% французов выступают против большинства для партии Макрона в парламенте

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Свыше 60% французов выступают против большинства для партии Макрона в парламенте

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    Panoramic/Keystone Press Agency/globallookpress

    Более 60% французов не хотят, чтобы у президента
    Франции Эммануэля Макрона было большинство в Национальном собрании по итогам
    парламентских выборов, которые пройдут в стране в июне. Об этом сказано в
    результатах опроса OpinionWay.

    Недавно французское министерство внутренних дел
    заявило, что Макрон переизбрался на должность главы государства. Во втором туре
    президент набирает 58,55%. Его конкурентка, глава партии «Национальное
    объединение» Марин Ле Пен получает 41,45% голосов после завершения подсчета.

    Исследование проводилось среди около 1,3 тыс. граждан
    через онлайн-анкеты 24 апреля после 20:00 по местному времени, когда стали
    известные первые итоги второго тура выборов.

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