Свыше 60% французов выступают против большинства для партии Макрона в парламенте

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Более 60% французов не хотят, чтобы у президента
Франции Эммануэля Макрона было большинство в Национальном собрании по итогам
парламентских выборов, которые пройдут в стране в июне. Об этом сказано в
результатах опроса OpinionWay.
Недавно французское министерство внутренних дел
заявило, что Макрон переизбрался на должность главы государства. Во втором туре
президент набирает 58,55%. Его конкурентка, глава партии «Национальное
объединение» Марин Ле Пен получает 41,45% голосов после завершения подсчета.
Исследование проводилось среди около 1,3 тыс. граждан
через онлайн-анкеты 24 апреля после 20:00 по местному времени, когда стали
известные первые итоги второго тура выборов.
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