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Свыше 100 единиц техники были обстреляны в Белгородской области с 24 февраля

Свыше 100 единиц техники были обстреляны в Белгородской области с 24 февраля
pixabay.com

Порядка 117 единиц техники в Белгородской области пострадало с момента старта военной спецоперации на Украине. Обстрелам с украинской стороны подвергались и личные автомобили, заявил советник главы региона Валентин Демидов.

По словам Демидова, среди пострадавших – и сельхозтехника, и личный автотранспорт. Он отметил, что на данный момент деньги на восстановление или компенсацию получили владельцы 62 единиц техники, однако по нескольким автомобилям все еще проводятся проверки.

«Наиболее пострадавшие районы, это Белгородский район, 82 единицы техники, это прежде всего Журавлевка, Солохи. В Грайворонском районе – Головчино – 29 единиц техники», — сказал советник в ходе беседы с журналистами. 

Накануне украинские войска обстреляли белгородское село Журавлевка. В результате вооруженной агрессии одна жительница получила серьезные ранения и впоследствии скончалась.

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