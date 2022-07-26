«Связной» может обанкротиться. У компании долгов на 14 миллиардов рублей

Кредиторы, поставщики, арендодатели и логистические компании подали к сети «Связной» с начала 2022 года в общей сложности 79 исков на общую сумму 14,26 млрд руб. Об этом пишет издание «Ведомости» со ссылкой на данные баз арбитражных судов.





Из всех обращений в суд о взыскании самую крупную сумму от «Связного» требуют в «Альфа-банке» — 6 млрд руб. Дистрибутор электроники и бытовой техники Merlion требует с компании 5,6 млрд руб., ещё 2,4 млрд руб. — «Совкомбанк». «Ростелеком» хочет взыскать с ответчика 1 млн руб. из-за задолженности за услуги связи в период 2019–2020 гг.

Опрошенные «Ведомостями» эксперты связали иски к «Связному» с начавшимися в конце февраля 2022 года экономическими сложностями у многих участников рынка. Это, в свою очередь, по их мнению, может привести к банкротству компании. Глава ретейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько объяснила иски к компании нехваткой операционной выручки на покрытие всех расходов.