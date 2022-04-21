«Свято место пусто не бывает»: Захарова заявила, что США не станут снимать санкции с России

«Свято место пусто не бывает, но назвать санкции или отсутствие санкций местом святым язык не поворачивается. Никакого реального желания у США на данном этапе менять свое отношение к этому вопросу не просматривается. Они никогда не отменяют санкции, они вместо одних санкций просто вводят другие санкции или дополняют имеющиеся санкции», — рассказала Захарова во время брифинга.