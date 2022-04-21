«Свято место пусто не бывает»: Захарова заявила, что США не станут снимать санкции с России

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась
о перспективах снятия санкций Вашингтоном в случае прекращения спецоперации РФ
на Украине. Дипломат уверена, что США найдут повод для введения новых
рестрикций в адрес России.
«Свято место пусто не бывает, но назвать санкции или отсутствие санкций местом святым язык не поворачивается. Никакого реального желания у США на данном этапе менять свое отношение к этому вопросу не просматривается. Они никогда не отменяют санкции, они вместо одних санкций просто вводят другие санкции или дополняют имеющиеся санкции», — рассказала Захарова во время брифинга.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу
президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в
связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик
Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.