«Священный Грааль для коллекционеров старинных компьютеров». Apple I с автографом Стива Джобса выставили на аукцион

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В США на аукционе Goldin появился интересный лот – компьютер Apple I из первой партии с автографом Стива Джобса. В описании лота говорится что это – «священный Грааль для коллекционеров старинных компьютеров».





На компьютер нанесен серийный номер 01-0050, причем он нанесен вручную и рукой Стива Джобса. Подчеркивается, что устройство работоспособно – это подтвердил Дэниель Коттке (Daniel Kottke), один из первых сотрудников Apple. В комплект входит также блок питания, монитор Sanyo VM-4509, клавиатура Datanetics, кабели. Вместе с компьютером победитель аукциона получит репродукцию оригинальной инструкции с автографами соучредителей Apple Стива Возняка (Steve Wozniak) и Рональда Уэйна (Ronald Wayne). Текущая ставка составляет 250 тысяч долларов, но, скорее всего, финальная стоимость лота будет выше.