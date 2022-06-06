«Священный долг»: Александр Маршал поддержал российских военных

Рок-музыкант и автор-исполнитель Александр Маршал выступил в поддержку Вооруженных сил России во время спецоперации на Украине.
В беседе с журналистами Маршал рассказал, что уже ездил в Донбасс с выступлением для российских военных. Он также намерен в будущем дать еще несколько концертов, чтобы поддержать солдат, выполняющих свою миссию.
«Наши военные выполняют священный долг в Донбассе», — высказался артист в пресс-центре МИЦ «Известия».
Ранее Маршал отреагировал на слова осудивших Россию знаменитостей. Он подчеркнул, что призывающие остановить спецоперацию артисты просто не понимают, о чем говорят.
Россия с 24 февраля ведет специальную операцию по защите граждан Донбасса от геноцида киевского режима. Она направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины.