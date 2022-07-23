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Священник Бабкин перечислил эффективные средства от тоски

Священник Бабкин перечислил эффективные средства от тоски
pxhere.com

Хандра и тоска периодически нападают на каждого человека, в том числе и на представителей Русской православной церкви, отметил московский священник и блогер Николай Бабкин.

Тоскующему человеку стоит попытаться признать, что бывает и хуже. В моменты тоски нужно отвлечься от мрачных мыслей, пока негативные эмоции не отступят, посоветовал священнослужитель в своем Telegram-канале.

«Священники тоже грустят и тоскуют. Когда я хандрю, включаю Армстронга или Синатру или отправляюсь пить кофе с женой», — признался Бабкин. 

Он также привел несколько выдержек из священных писаний, напомнив слова апостола Павла. Последний говорил, что «по мере увеличения страданий, умножается и утешение от Господа».

борьба священник тоска
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RusNewsToday24
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