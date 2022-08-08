Руководство Польши продолжает придерживаться тактики по «освоению» Украины, передала Служба внешней разведки России.
По информации ее представителей, речь идет о действиях Варшавы на поле сельскохозяйственного производства и транспортной инфраструктуры Киева.
«Становится все очевиднее, что речь идет не только о возможности введения «польских миротворческих сил» в западные районы этой страны, но и об установлении контроля над наиболее перспективными отраслями экономики соседнего государства», — указано на сайте Службы.
СВР РФ пришла к выводу, что таким образом киевский режим объявил «распродажу» собственного государства, больше симпатизируя «покупателям» из Польши.