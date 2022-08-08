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СВР России: польские власти продолжают «осваивать» территорию Украины

СВР России: польские власти продолжают «осваивать» территорию Украины
globallookpress.com/Ukraine Presidency/Ukraine Presi

Руководство Польши продолжает придерживаться тактики по «освоению» Украины, передала Служба внешней разведки России.

По информации ее представителей, речь идет о действиях Варшавы на поле сельскохозяйственного производства и транспортной инфраструктуры Киева.

«Становится все очевиднее, что речь идет не только о возможности введения «польских миротворческих сил» в западные районы этой страны, но и об установлении контроля над наиболее перспективными отраслями экономики соседнего государства», — указано на сайте Службы.

СВР РФ пришла к выводу, что таким образом киевский режим объявил «распродажу» собственного государства, больше симпатизируя «покупателям» из Польши.

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