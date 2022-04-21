Своих не бросаем: в центр Донецка прибыли грузовики с гуманитарной помощью из РФ

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В центр Донецка прибыли грузовики с гуманитарными грузами от
российских фондов. В фурах привезли воду для больниц, лекарства, помощь военным
и гражданским, сообщает специальный корреспондент «Народных Новостей» с места
событий.
Ранее фура с гуманитарной помощью из Подмосковья в
рамках акции «Доброе дело» прибыла в город Ясиноватая Донецкой Народной
Республики. Среди 20 тонн гуманитарной помощи, которые находятся в грузовике,
имеются медикаменты и вещи первой необходимости.
Отметим, что инициаторами
акции «Доброе дело» стали учащиеся гимназии имени Примакова в Одинцовском
городском округе. Идею поддержали во всех школах региона.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу
президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в
связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик
Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся
только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает.
Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии
подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.