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    Своих не бросаем: в центр Донецка прибыли грузовики с гуманитарной помощью из РФ

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Своих не бросаем: в центр Донецка прибыли грузовики с гуманитарной помощью из РФ

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    Дмитрий Астрахань / Народные Новости 

    В центр Донецка прибыли грузовики с гуманитарными грузами от
    российских фондов. В фурах привезли воду для больниц, лекарства, помощь военным
    и гражданским, сообщает специальный корреспондент «Народных Новостей» с места
    событий.

    Своих не бросаем: в центр Донецка прибыли грузовики с гуманитарной помощью из РФ
    Дмитрий Астрахань / Народные Новости 
    Своих не бросаем: в центр Донецка прибыли грузовики с гуманитарной помощью из РФ
    Дмитрий Астрахань / Народные Новости 

    Ранее фура с гуманитарной помощью из Подмосковья в
    рамках акции «Доброе дело» прибыла в город Ясиноватая Донецкой Народной
    Республики. Среди 20 тонн гуманитарной помощи, которые находятся в грузовике,
    имеются медикаменты и вещи первой необходимости.

    Своих не бросаем: в центр Донецка прибыли грузовики с гуманитарной помощью из РФ
    Дмитрий Астрахань / Народные Новости 
    Своих не бросаем: в центр Донецка прибыли грузовики с гуманитарной помощью из РФ
    Дмитрий Астрахань / Народные Новости 

    Отметим, что инициаторами
    акции «Доброе дело» стали учащиеся гимназии имени Примакова в Одинцовском
    городском округе. Идею поддержали во всех школах региона.

    Своих не бросаем: в центр Донецка прибыли грузовики с гуманитарной помощью из РФ
    Дмитрий Астрахань / Народные Новости 
    Своих не бросаем: в центр Донецка прибыли грузовики с гуманитарной помощью из РФ
    Дмитрий Астрахань / Народные Новости 

    Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу
    президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в
    связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик
    Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

    Своих не бросаем: в центр Донецка прибыли грузовики с гуманитарной помощью из РФ
    Дмитрий Астрахань / Народные Новости 
    Своих не бросаем: в центр Донецка прибыли грузовики с гуманитарной помощью из РФ
    Дмитрий Астрахань / Народные Новости 

    Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся
    только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает.
    Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии
    подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.

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