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    «Свои легко могли убить»: пленный солдат ВСУ рассказал правду о ситуации на «Азовмаше» в Мариуполе

    AndreyFrolovОт Комментариев нет
    «Свои легко могли убить»: пленный солдат ВСУ рассказал правду о ситуации на «Азовмаше» в Мариуполе

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    Дмитрий Астрахань / Народные Новости

    Сложивший оружие военнослужащий ВСУ сержант Виктор Гуров, находящийся
    на должности командира отделения управления РЭБ, рассказал в интервью «Народным
    Новостям» об условиях проживания в подвалах на территории «Азовстали», а также
    признался, что украинские офицеры часто бросали простых солдат, нисколько не
    беспокоясь об их судьбах.

    Специальному корреспонденту НН удалось пообщаться с украинским
    военнослужащим, который сложил оружие в Мариуполе. Мужчина рассказал, почему
    пошел в ряды ВСУ, как офицеры на самом деле относятся к своим подчиненным и
    почему украинские военные открывали огонь по своим.

    — Откуда вы родом?

    Родом я из
    Николаевской области, из города Новый Буг.

     — Какой боевой путь прошли? Давно служите? Где
    были?

    Первый контракт
    я подписал в 2017 году, служил в тыловой части в РВБ
    (ремонтно-восстановительный батальон). Я ремонтировал машины. Уволился я
    полгода назад, в июле, когда контракт закончился. Побыл два месяца дома, потом
    меня вызвали в резерв. Там меня уговорили подписать еще на год контракт, так
    как бригада не укомплектована. Взяли на должность водителя в подразделение РЭБ.

    — До 2017 года
    служили где-то?

    Нет. Я пошел служить, потому что работать было негде.
    Нужен был трудовой стаж для пенсии. Мне уже за 50 лет, а на пенсию надо
    зарабатывать. После 50 никуда не берут, а тут предложили в военкомате, я пошел.

    — В вашей бригаде
    часто можно увидеть людей с разными нашивками националистического толка,
    иностранных инструкторов. Вы видели это?

    У нас все ходят по-разному. Иногда видел, молодежь вся в
    наколках.

    — Вас не смущало
    служить в одной бригаде с такими людьми    ?

    — Смущало – не смущало, а служить был вынужден. Где я стаж
    заработаю?

    — Общались между
    собой по поводу убеждений и политики?

    Общались, как и везде, на все темы. Им что-то говорить и
    доказывать бесполезно. Я не скандальный человек, ничего не доказывал никому.

    «Свои легко могли убить»: пленный солдат ВСУ рассказал правду о ситуации на «Азовмаше» в Мариуполе
     Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/ Global look press

    — Сколько таких как
    вы, а сколько таких, как они?

    Таких как я, как у нас говорят, заробитчан, 70%. А 30% — это
    идейные, те, кто на своей волне. Офицеры 50 на 50. Это другой состав людей. Они
    думают только о себе, о простом, смертном сержанте они не думают. Для них на
    первом месте материальное, а люди на втором месте. Такое отношение мне не
    нравится.

    — Как ваша семья
    отнеслась к этому решению?

     Жена была против. Но я ей сказал: а что нам на старости
    делать? Пенсия же нужна. Жена за меня боялась, она против этого.
    Но я был на второй линии, без оружия.

    — Как вы попали сюда?
    Что предшествовало этому?

    Когда мы стояли под Мариуполем на посту нам дали команду
    отходить. В Мариуполе нас кидали с места на место, пока не загнали на завод.
    После этого нас загнали в подвал, где мы сидели все 40 дней.

    «Свои легко могли убить»: пленный солдат ВСУ рассказал правду о ситуации на «Азовмаше» в Мариуполе
    globallookpress.com / Victor / XinHua

     — Какие там условия?

    Адские. Это подвал или погреб. Там +7 и дышишь паром, спишь
    на бетоне, лежа на досках. Питание поначалу вроде было, потом воду начали
    экономить. Когда нас выводили, я готовил еду. У меня осталось воды на два дня.

    — Почему раньше не
    сдались?

    Как можно сдаться, если ты сидишь в погребе, а вокруг
    дозоры? Если выйдешь, свои завалят. А дальше все заминировано — подорвешься на
    растяжках. Это была явная смерть. Завалят те, кто стоит на посту завода. Никто
    разбираться не будет, кто идет. Люди разные, могут и застрелить. Были и те, к
    кому страшно повернуться спиной. В любом обществе есть такие люди.

    — В районе порта было
    убито четыре морпеха выстрелами в затылок. У одного из них в руке была
    листовка, которую сбрасывают со снарядов — пропуск в плен. Вам что-то известно
    об этом?

    Мы боялись подобного. Если не захочет солдат стрелять — офицер
    прикажет. Курок спустить — секундное дело. Офицер может отдать приказ.

    «Свои легко могли убить»: пленный солдат ВСУ рассказал правду о ситуации на «Азовмаше» в Мариуполе
    Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/ globallookpress

    — Почему офицеры не
    сообщили, что сопротивление бесполезно для спасения личного состава?

    Я думаю, что они на чужой крови зарабатывали себе звезды и
    медали. Они надеялись, что их эвакуируют. Матросы были наверху, а офицеры внизу. Мы попали сразу на завод, не видел. Нас загнали в подвал,
    жизнь дороже. По городу мы не передвигались. У нас рота не боевая, в боевых
    действиях наша рота участия не принимала.

    — Для тех, кто живет
    в Коминтерново это был ад в течение восьми лет?

    Я вообще не понимаю, почему так. Ну захотели отдельно жить
    — жили бы в автономии. У каждого свой выбор. Я думал, что все договорятся. Я
    старой закалки.

    — По профессии до
    армии вы кем были?

    По профессии я
    агроном, но так как колхозы закрыли, то я работал автослесарем.

    «Свои легко могли убить»: пленный солдат ВСУ рассказал правду о ситуации на «Азовмаше» в Мариуполе
    Mil.ru / CC BY 4.0 / wikipedia.org

    — Когда Николаев
    будет освобожден российскими войсками, какова будет ваша дальнейшая просьба:
    чтобы вас обменяли на Украину или оставили по месту жительства?

    Буду жить.
    Останусь по месту жительства в Николаевской области. Для меня неважно. Это моя
    родина. Я спокойно жил в СССР. Мне язык не принципиален.

    — Говорят, что
    украинцы будут партизанить, не смиряться. Что думаете?

    Все зависит от
    властей. Если нормально к людям относятся, то чего партизанить?

    Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу
    президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в
    связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик
    Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

    Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся
    только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает.
    Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии
    подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.

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