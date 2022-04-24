«Свои легко могли убить»: пленный солдат ВСУ рассказал правду о ситуации на «Азовмаше» в Мариуполе

— Как можно сдаться, если ты сидишь в погребе, а вокруг

дозоры? Если выйдешь, свои завалят. А дальше все заминировано — подорвешься на

растяжках. Это была явная смерть. Завалят те, кто стоит на посту завода. Никто

разбираться не будет, кто идет. Люди разные, могут и застрелить. Были и те, к

кому страшно повернуться спиной. В любом обществе есть такие люди.