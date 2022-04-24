«Свои легко могли убить»: пленный солдат ВСУ рассказал правду о ситуации на «Азовмаше» в Мариуполе

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Сложивший оружие военнослужащий ВСУ сержант Виктор Гуров, находящийся
на должности командира отделения управления РЭБ, рассказал в интервью «Народным
Новостям» об условиях проживания в подвалах на территории «Азовстали», а также
признался, что украинские офицеры часто бросали простых солдат, нисколько не
беспокоясь об их судьбах.
Специальному корреспонденту НН удалось пообщаться с украинским
военнослужащим, который сложил оружие в Мариуполе. Мужчина рассказал, почему
пошел в ряды ВСУ, как офицеры на самом деле относятся к своим подчиненным и
почему украинские военные открывали огонь по своим.
— Откуда вы родом?
— Родом я из
Николаевской области, из города Новый Буг.
— Какой боевой путь прошли? Давно служите? Где
были?
— Первый контракт
я подписал в 2017 году, служил в тыловой части в РВБ
(ремонтно-восстановительный батальон). Я ремонтировал машины. Уволился я
полгода назад, в июле, когда контракт закончился. Побыл два месяца дома, потом
меня вызвали в резерв. Там меня уговорили подписать еще на год контракт, так
как бригада не укомплектована. Взяли на должность водителя в подразделение РЭБ.
— До 2017 года
служили где-то?
— Нет. Я пошел служить, потому что работать было негде.
Нужен был трудовой стаж для пенсии. Мне уже за 50 лет, а на пенсию надо
зарабатывать. После 50 никуда не берут, а тут предложили в военкомате, я пошел.
— В вашей бригаде
часто можно увидеть людей с разными нашивками националистического толка,
иностранных инструкторов. Вы видели это?
— У нас все ходят по-разному. Иногда видел, молодежь вся в
наколках.
— Вас не смущало
служить в одной бригаде с такими людьми?
— Смущало – не смущало, а служить был вынужден. Где я стаж
заработаю?
— Общались между
собой по поводу убеждений и политики?
— Общались, как и везде, на все темы. Им что-то говорить и
доказывать бесполезно. Я не скандальный человек, ничего не доказывал никому.
— Сколько таких как
вы, а сколько таких, как они?
— Таких как я, как у нас говорят, заробитчан, 70%. А 30% — это
идейные, те, кто на своей волне. Офицеры 50 на 50. Это другой состав людей. Они
думают только о себе, о простом, смертном сержанте они не думают. Для них на
первом месте материальное, а люди на втором месте. Такое отношение мне не
нравится.
— Как ваша семья
отнеслась к этому решению?
— Жена была против. Но я ей сказал: а что нам на старости
делать? Пенсия же нужна. Жена за меня боялась, она против этого.
Но я был на второй линии, без оружия.
— Как вы попали сюда?
Что предшествовало этому?
— Когда мы стояли под Мариуполем на посту нам дали команду
отходить. В Мариуполе нас кидали с места на место, пока не загнали на завод.
После этого нас загнали в подвал, где мы сидели все 40 дней.
— Какие там условия?
— Адские. Это подвал или погреб. Там +7 и дышишь паром, спишь
на бетоне, лежа на досках. Питание поначалу вроде было, потом воду начали
экономить. Когда нас выводили, я готовил еду. У меня осталось воды на два дня.
— Почему раньше не
сдались?
— Как можно сдаться, если ты сидишь в погребе, а вокруг
дозоры? Если выйдешь, свои завалят. А дальше все заминировано — подорвешься на
растяжках. Это была явная смерть. Завалят те, кто стоит на посту завода. Никто
разбираться не будет, кто идет. Люди разные, могут и застрелить. Были и те, к
кому страшно повернуться спиной. В любом обществе есть такие люди.
— В районе порта было
убито четыре морпеха выстрелами в затылок. У одного из них в руке была
листовка, которую сбрасывают со снарядов — пропуск в плен. Вам что-то известно
об этом?
— Мы боялись подобного. Если не захочет солдат стрелять — офицер
прикажет. Курок спустить — секундное дело. Офицер может отдать приказ.
— Почему офицеры не
сообщили, что сопротивление бесполезно для спасения личного состава?
— Я думаю, что они на чужой крови зарабатывали себе звезды и
медали. Они надеялись, что их эвакуируют. Матросы были наверху, а офицеры внизу. Мы попали сразу на завод, не видел. Нас загнали в подвал,
жизнь дороже. По городу мы не передвигались. У нас рота не боевая, в боевых
действиях наша рота участия не принимала.
— Для тех, кто живет
в Коминтерново это был ад в течение восьми лет?
— Я вообще не понимаю, почему так. Ну захотели отдельно жить
— жили бы в автономии. У каждого свой выбор. Я думал, что все договорятся. Я
старой закалки.
— По профессии до
армии вы кем были?
— По профессии я
агроном, но так как колхозы закрыли, то я работал автослесарем.
— Когда Николаев
будет освобожден российскими войсками, какова будет ваша дальнейшая просьба:
чтобы вас обменяли на Украину или оставили по месту жительства?
— Буду жить.
Останусь по месту жительства в Николаевской области. Для меня неважно. Это моя
родина. Я спокойно жил в СССР. Мне язык не принципиален.
— Говорят, что
украинцы будут партизанить, не смиряться. Что думаете?
— Все зависит от
властей. Если нормально к людям относятся, то чего партизанить?
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу
президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в
связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик
Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся
только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает.
Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии
подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.