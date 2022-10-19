Своевременный шаг: Кнутов объяснил, почему в новых регионах России вводится военное положение

Президент России Владимир Путин на заседании Совбеза заявил, что подписал указ о введении военного положения в четырех новых регионах страны — Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал «Народным Новостям», почему такая мера крайне важна и необходима для обеспечения безопасности в регионах.
Владимир Путин сообщил, что главы новых российских регионов будут вправе создать штабы для координации работы по повышению безопасности. Президент поручил в трехдневный срок представить ему предложения о мерах, принимаемых на территориях четырех субъектов, где введено военное положение.
Помимо этого, глава государства поручил создать специальный Совет по координации работы для повышения безопасности, который возглавит председатель правительства Михаил Мишустин. Уточняется, что в состав совета войдут вице-премьеры, представители силовых ведомств, администрации президента, а также Государственного совета, «что позволить обеспечить тесное взаимодействие со всеми регионами страны». Глава государства сообщил, что указ о введении военного положения будет отправлен на утверждение Совфеда.
Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал «Народным Новостям», что введение военного положения в четырех новых регионах страны является очень правильным решением. По словам специалиста, такой шаг был просто необходим после принятия регионов в состав России. В первую очередь, это касается Херсонской и Запорожской области, так как в ЛДНР ряд пунктов военного положения уже действовал до вступления в РФ, например, комендантский час, подчеркнул наш собеседник.
«В первую очередь, меняется статус глав республик на глав российских регионов. Это необходимые меры для оформления тех юридических задач, которые стоят сегодня перед главами регионов. Особенно это касается Херсонской области, когда необходимо будет заниматься перемещением гражданских лиц, которые могут попасть в зону военных действий с ВСУ. Понятно, что украинская армия будет бесцеремонно относиться ко всем объектам в регионе, чтобы отомстить населению за то, что они единогласно проголосовали за вхождение в состав России. Губернаторы будут иметь особые полномочия, чтобы защитить граждан, что предоставляется указом», — рассказал военный эксперт.
Кроме того, по словам Кнутова, в четырех областях будет создана территориальная оборона, что позволит решать вопрос обеспечения безопасности населения, что крайне важно с военной точки зрения.
«Это очень своевременная мера, которая крайне необходима. По ряду причин, такую меру стоит назвать очень важной. Россия всегда защищает свои территории», — резюмировал специалист.
Отметим что российский лидер принял решение ввести средний уровень реагирования в восьми приграничных регионах России: в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае и Белгородской, Воронежской, Курской, Ростовской областях.
Он подразумевает, что руководители регионов осуществляют полномочия по проведению мобилизационных мероприятий в сфере экономики, а также мероприятий по территориальной и гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Напомним, с 24 февраля Россия проводит на Украине спецоперацию. Власти ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью из-за эскалации конфликта в Донбассе – ВСУ стали наращивать военное присутствие в регионе и были нацелены на силовое решение многолетнего противостояния. Президент Владимир Путин отмечал, что спецоперация на Украине стала для России вынужденным шагом.