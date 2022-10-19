Своевременный шаг: Кнутов объяснил, почему в новых регионах России вводится военное положение

«В первую очередь, меняется статус глав республик на глав российских регионов. Это необходимые меры для оформления тех юридических задач, которые стоят сегодня перед главами регионов. Особенно это касается Херсонской области, когда необходимо будет заниматься перемещением гражданских лиц, которые могут попасть в зону военных действий с ВСУ. Понятно, что украинская армия будет бесцеремонно относиться ко всем объектам в регионе, чтобы отомстить населению за то, что они единогласно проголосовали за вхождение в состав России. Губернаторы будут иметь особые полномочия, чтобы защитить граждан, что предоставляется указом», — рассказал военный эксперт.