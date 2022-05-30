Своевременная оплата ЖКУ в Подмосковье поощряется кешбэком

Жители Московской области могут получить кешбэк за своевременную оплату коммунальных счетов картой «Мир». Об этом сообщают «Вести Подмосковья».
На сегодняшний день более 325 тысяч человек вернули более 100 миллионов рублей.
Банковскую карту «Мир» нужно зарегистрировать в программе лояльности и дать согласие на участие в акции для получения кешбэка, и 1% от суммы оплаты ЖКУ будет перечислен на карту за пять-семь рабочих дней. Лимита на такую сумму нет.
Совершив платеж, деньги можно получить в мобильном приложении или в личном кабинете МосОблЕИРЦ до 31 декабря 2022 года.