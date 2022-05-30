Своевременная оплата ЖКУ в Подмосковье поощряется кешбэком

Банковскую карту «Мир» нужно зарегистрировать в программе лояльности и дать согласие на участие в акции для получения кешбэка, и 1% от суммы оплаты ЖКУ будет перечислен на карту за пять-семь рабочих дней. Лимита на такую сумму нет.