Свободные и креативные: в Росмолодежи рассказали, как юным талантам добиться успеха

«Обратиться к нам может каждый, мы уделим внимание всем. Мы совершенно открытая организация. К нам можно и нужно приходить с любой своей продуктивной, позитивно оцениваемой в общественном ключе инициативой. Хочешь сделать что-то хорошее – приходи к нам», — подчеркнул Алексей Рвачев.