Свободные и креативные: в Росмолодежи рассказали, как юным талантам добиться успеха

Участник Международного молодежного экономического форума в рамках ПМЭФ-2022, руководитель трека Росмолодежь.Бизнес Алексей Рвачев в беседе с «Народными Новостями», входящими в Медиагруппу «Патриот», рассказал о важности Федерального агентства по делам молодежи в России, а также о перспективах и потенциале молодых россиян.
Алексей Рвачев отметил, что в рамках юбилейного ПМЭФ, представлять стенд Росмолодежи прибыли 70 молодых предпринимателей. Это, по его словам, является уникальной историей.
«Эти люди здесь получают новые возможности, соприкасаясь друг с другом. Они получают поддержку, подпитку от сообщества и внимание крупных корпораций, чиновников всероссийского уровня, крупных, важных, значимых людей. Все это может способствовать поддержке на развитие личных проектов», — объяснил собеседник НН.
В этой связи он уточнил, что основной целью Росмолодежи является создание возможности для роста и развития молодых людей во всех регионах России.
«Обратиться к нам может каждый, мы уделим внимание всем. Мы совершенно открытая организация. К нам можно и нужно приходить с любой своей продуктивной, позитивно оцениваемой в общественном ключе инициативой. Хочешь сделать что-то хорошее – приходи к нам», — подчеркнул Алексей Рвачев.
Он уточнил, что молодые люди могут реализовать свою задумку в рамках одного из существующего проектов. Для школьников существует «Большая перемена», для студентов – «Твой ход», а для молодежи с идеями в области предпринимательства – «Всероссийская программа по развитию молодежного предпринимательства».
«Самые яркие проекты, которых уже накопилось огромное количество, были поддержаны в рамках грантового конкурса. И 50 проектов из них в работе стенда демонстрируются на ПМЭФ, на стенде Росмолодежи», — сообщил руководитель трека Росмолодежь.Бизнес.
В заключение он добавил, что за последние несколько лет появилось множество позитивных примеров деятельности Росмолодежи.