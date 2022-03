Подписывайтесь на новости RNT24 в

Свобода от печати: гражданский брак



Многие могут сказать, что жизнь с официальной регистрацией и без нее не отличается. Действительно, пара может жить вместе, растить общих детей, вести совместный бюджет. Все может складываться хорошо до непредвиденного обстоятельства. Например, один из супругов попал в реанимацию, куда не пускают сожителя. Больно бьет по самолюбию простой вопрос: «А Вы ему кто?». И тут всплывает много юридических вопросов и проблем.

1. Преимущества официального брака

В нашей стране распространено консервативное мнение, что отношения должны быть зарегистрированы. Хотя многих молодоженов это пугает, есть неоспоримые плюсы:

Легче с финансовыми проблемами. Оформление документов на налоговый вычет может сделать супруг за жену, оплаты на детей возможно делать без доказательства отцовства.

Общий бюджет. Возможно открыть совместный сберегательный счёт, владельцами будут двое супругов. Выдача кредита легче, когда жена выступает со заемщиком мужа.

Гарантии при разводе. Если случается распад семьи, то каждый из супругов обеспечен юридическими правами на все совместно нажитое имущество. На детей можно оформить совместную опеку.

Льготы. Государственная поддержка чаще всего предоставляется только людям в официальных отношениях. Например, льготная ипотека скорее одобряется зарегистрированной паре с детьми и подтвержденной работой.

Наследство. После смерти одного из супругов не стоит волноваться, что имущество перейдет дальним родственникам, а не законному супругу. Официальный брак является гарантией безопасности и обеспеченности семьи при непредвиденных обстоятельствах.

2. Достоинства гражданского брака

Чем привлекательно сожительство?

Нет бюрократической волокиты. Людям в гражданском браке, то есть не зарегистрированном официально, не стоит волновать о госпошлинах, очередях на подачу документов в бюджетных организациях.

Есть возможность признания отцовства ребенка. Закон в этом вопросе не запрещает матери указывать папу малыша. Он может носить отчество и фамилию отца.

Общая семья. Можно вести совместный бюджет, носить одну фамилию и поддерживать общую картину крепкой ячейки общества.

К сожалению, плюсов у сожительства не очень много.

3. Стоит обратить внимание на следующие моменты. Отношения в гражданском браке строятся только на договоренности между парой.

Нет гарантии, что в кризисный момент один из сожителей просто соберет вещи и уйдет. Не получится справедливо разделить имущество и даже обычные вещи, поскольку законом этого не предусмотрено.

При расставании возникнут сложности с вопросом о воспитании детей. Суд не приговорит отца участвовать в жизни ребенка и платить на него алименты.

Нет возможности доказать свое право на наследство гражданского супруга, если тот внезапно умер и не оставил завещание. Закон будет однозначно на стороне кровных родственников. Только Вам решать, какой вид брака больше удовлетворяет совместные интересы пары.



