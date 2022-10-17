“Свинка Пеппа и прочая нечисть”: как в Госдуме обсуждали закон о запрете “пропаганды ЛГБТ”

Кадр из фильма “Назови меня своим именем”

В Госдуме сегодня прошло заседание, где обсуждался закон о запрете пропаганды ЛГБТ-отношений и отрицания традиционных ценностей. Законопроект был в июле внесен группой депутатов от КПРФ, “Справедливой России — За правду” и “Родины”. В конце прошлой недели стало известно, что он получил положительный отзыв правительства. Спикер Госдумы Вячеслав Володин во время заседания пояснил, что цель принятия закона — “защитить граждан, защитить права, защитить от пропаганды”:

Не ограничить, а защитить. Мы должны гарантировать право человеку на возможность создать семью, рожать детей. Мы защищаем [Россию] от тьмы, что распространяется в мире. Законодательные инициативы должны были быть приняты намного раньше.

Необходимость принятия закона поддержал глава ЛДПР Леонид Слуцкий:

Сложно найти что-то более прекрасное, чем традиционные отношения между мужчиной и женщиной.

Напомним, в 2018 году вокруг имени Слуцкого разгорелся крупный скандал: сразу несколько журналисток публично обвинили депутата в сексуальных домогательствах. Сам он обвинения отрицал, хотя и признал, что мог вести себя с девушками фривольно. Наказания Слуцкому удалось избежать — комиссия Госдумы по этике в его действиях никаких нарушений не нашла.

Глава Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн сравнил деятельность по принятию закона со специальной военной операцией РФ на Украине:

СВО проходит не только на полях сражений, но и в сознании людей. Очевидно, что наше противостояние с Западом носит цивилизационный характер. Россия является форпостом защиты и сохранения традиционных ценностей.

Примерами ЛГБТ-пропаганды он назвал фильм и книгу “Зови меня своим именем”, где рассказана “история любви мальчика и мужчины”, мультсериал “Южный парк”, где один из героев — “школьный повар-педофил”, и даже мультфильм “Свинка Пеппа”: там в одной из серий, по его словам, “белая медведица рисует портрет семьи с двумя мамами”. При этом роман Владимира Набокова “Лолита”, например, Хинштейн пропагандой не считает, потому что “ни один разумный человек, прочитав книгу, не захочет повторить судьбу ее героев”.

Член Совета Федерации Маргарита Павлова тоже осудила создателей западных мультфильмов:

Компания “Дисней” убеждена, что в ее мультфильмах и другой продукции слишком мало ЛГБТ-пропаганды. И Александр Евсеевич (Хинштейн. — Прим. ред.) нам сегодня это очень наглядно продемонстрировал, показав и “Свинку Пеппу”, и прочую нечисть, которая появляется на экранах и, соответственно, попадает в головы наших детей.

Она также рассказала, что в западных комиксах новый вариант Человека-паука — женщина-лесбиянка в инвалидном кресле. Действительно, этим летом издательство Marvel анонсировало очередной выпуск комикса Edge of Spider-Verse о приключениях самых необычных Человеков-пауков из всех концов мультивселенной. Среди персонажей — Солнечный Паук — супергероиня-лесбиянка в инвалидной коляске, она уже появлялась в комиксах два года назад.

Нам все навязывают через паутину и через пауков,

— отреагировал на новость Вячеслав Володин, вероятно, имея в виду распространение сведений об ЛГБТ в интернете.

Закон о запрете пропаганды однополых отношений поддержал глава Союза журналистов Москвы Павел Гусев:

ЛГБТ-сообщество не просто разрушает устои нашей нравственной жизни. Они очень умные и хитрые ребята, они будут придумывать скандальные действия, которые не могут пройти мимо журналистского сообщества и общества в целом. <…> Те ребята, против которых мы выступаем, они найдут новые методики в интернет-пространстве. Нужно регламентировать это отдельной строкой. Госдума и медийное сообщество должны вместе это продумать.

Бизнесмен и основатель телеканала “Царьград” Константин Малофеев отметил, что в мире “идет идеологическая война, а содомия стала ядром американского влияния”. А уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова помимо прочего раскритиковала видеоигры, где можно “играть за персонажей-геев”.

Володин в ходе заседания предположил, что возражающих против принятия закона не будет, и рассказал о том, как Россия должна была “в обязательном порядке” направить для участия в Парламентской ассамблее Совета Европы парламентариев, относящихся к ЛГБТ-сообществу:

Но у нас их нет,

— сказал спикер Госдумы.

Для доработки закона будет создана рабочая группа, которую возглавит депутат Петр Толстой. Вячеслав Володин сообщил, что закон подпишут в ноябре. В законопроекте идет речь о запрете пропаганды ЛГБТ среди всех граждан независимо от возраста. Сейчас в РФ действует закон, запрещающий “пропаганду ЛГБТ” среди несовершеннолетних.

За нарушение нового закона будет предусмотрена административная ответственность. Физическим лицам будет грозить штраф до 100 тысяч рублей, юридическим — до 1 млн рублей. Ожидается, что закон будет распространяться на фильмы и книги, если там формируется “позитивный образ” представителей ЛГБТ и их взаимоотношений. Свои опасения по этому поводу уже выразили российские издатели: они подозревают, что так под запретом для россиян могут оказаться многие произведения классической литературы.