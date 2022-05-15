Свежие снимки тяжелобольной Алисы Казьминой появились в Сети

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Новые фотографии бывшей жены футболиста Андрея Аршавина Алисы Казьминой появились в Сети. Прохожие засняли тяжелобольную знаменитость на прогулке в Санкт-Петербурге.
Авторы Telegram-канала Admin.Anshlak обнародовали новые снимки Казьминой. Примечательно, что обычно женщина надевает маску или широкий пластырь, чтобы скрыть свой недуг. В этот раз бывшая возлюбленная футболиста решила обойтись без привычных атрибутов. На кадрах видно, что нос у Кузьминой практически исчез. Бывшая жена игрока сборной России прогулялась по улицам Северной столицы в джинсовой куртке, серых спортивных штанах и черной футболке.
Если одни пользователи Сети поддержали страдающую женщину, то другие отметили ужас ее внешнего вида.
«Боже, что с ней! Люди, наверное, испугались»;«Ох, как жалко ее. Довела несчастная любовь»;
«Бедная Алиса! Но ничего не вернуть», – отметили пользователи Сети.
Напомним, что Казьмина уже продолжительное время не выходила в свет. В конце прошлого года знаменитость сообщила своим фолловерам в социальных сетях, что готовится к новой операции. Женщина страдает из-за аутоиммунного некроза лобной, клиновидной и решетчатой пазух.