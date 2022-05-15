Свежие снимки тяжелобольной Алисы Казьминой появились в Сети

Авторы Telegram-канала Admin.Anshlak обнародовали новые снимки Казьминой. Примечательно, что обычно женщина надевает маску или широкий пластырь, чтобы скрыть свой недуг. В этот раз бывшая возлюбленная футболиста решила обойтись без привычных атрибутов. На кадрах видно, что нос у Кузьминой практически исчез. Бывшая жена игрока сборной России прогулялась по улицам Северной столицы в джинсовой куртке, серых спортивных штанах и черной футболке.