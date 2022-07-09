Свежее тестирование показало, что Windows 11 уступает Ubuntu в быстродейстии в ряде задач

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Компьютер на базе процессора Intel Alder Lake протестировали на разных операционных системах. И выяснилось, что медленнее всего система работает в Windows 11. А вот показатели в Linux оказались существенно выше.





Тестирование проводилось на компьютере, который оснащён процессором Intel Core i9-12900K. Также в конфигурации была материнская плата Asus ROG Strix Z690-E Gaming WiFi, 32 ГБ оперативной памяти DDR5-6000, SSD-накопитель WD Black SN850 на 500 ГБ и видеокарта AMD Radeon RX 6800 XT.

Для проверки использовали Windows 11 Pro, Ubuntu 22.04 LTS, Ubuntu 22.04 LTS с ядром Linux 5.18 и Intel Clear Linux (сборка 36580). В ходе тестирования были проведены более сотни тестов, в числе которых был рендеринг графики, перекодирование музыки и видео, и другие задачи. Некоторые результаты выглядят так:

В 55 случаях лидером была Clear Linux, в 19 случаях — Ubuntu 22.04 LTS, на третьем месте оказалась Windows 11 (16 результатов), а 13 побед досталось Ubuntu 22.04 LTS с ядром Linux 5.18.

В целом, Windows 11 оказалась медленнее в большинстве тестов, хотя, само собой, это тестовых бенчмарки, а не реальные повседневные нагрузки. Все результаты доступны здесь.