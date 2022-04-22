Свежая статистика показывает, какие модели iPhone наиболее популярны в США

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Свежий отчёт Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) доказывает, что линейка iPhone 13 пользуется внушительным спросом.





Согласно данным аналитиков, по итогам первого квартала текущего года на долю актуальной линейки смартфонов Apple в США пришлось 71% всех продаж iPhone. Для сравнения, годом ранее линейка iPhone 12 заняла 61% всех продаж.

Кроме того, iPhone 13 сумел повторить успех iPhone 11, став самым продаваемым аппаратом, являясь при этом моделью актуальной линейки. Зачастую самой продаваемой у Apple большую часть года остаётся базовая модель прошлого поколения.





В итоге только на iPhone 13 пришлось больше продаж, сколько на все остальные смартфоны Apple вне актуальной линейки вместе взятые. Модель стала бестселлером, заняв 38% всех продаж iPhone.

Также можно отметить, что продажи iPhone 13 Pro и 13 Pro Max были примерно равны, а на долю iPhone 13 mini пришлось всего несколько процентов. Из старых моделей всё ещё хорошо продаются iPhone 11 и iPhone 12.





Также аналитики отметили тенденцию по снижению времени жизни смартфона в руках первого покупателя. Если в прошлые годы явно была заметна тенденция роста сроков использования смартфонов пользователям, то сейчас, как видно из диаграммы, владельцы iPhone по каким-то причинам резко стали активнее менять свои устройства.