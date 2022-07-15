Светская львица Расковалова впервые прокомментировала скандальную переписку ее мужа с Собчак

Светская львица Яна Расковалова дала первый комментарий Мадонне Мур на YouTube-канале, насчет слитой в Сеть много лет назад скандальной переписке ее мужа бизнесмена Вадима Расковалова с ее подругой журналисткой Ксенией Собчак, передает СТ news.
По информации источника, в 2016 году в Сеть попали скрины почти всех переписок Ксении Собчак с различными знаменитостями. В этом же числе оказался и супруг Расковаловой Вадим. Согласно слитой информации, бизнесмен якобы просил журналистку дать контакты хорошего нарколога для вновь сорвавшейся жены.
«Мы посмеялись над этим. Вы знаете, я не читаю чужие переписки, слышала отголоски. Но вы же понимаете, что во времена прекраснейшего фотошопа можно сделать все, что угодно», — высказалась светская львица.
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