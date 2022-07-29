Светлый жакет с карманами и мини-юбка: как повторить образ Кары Делевинь — идеальный для выходных

Кара Делевинь

Модель Кара Делевинь на этой неделе появилась на шоу Live with Kelly and Ryan в кремовом хлопковом жакете с накладными карманами и юбке Max Mara. Жакет сейчас продается на официальном сайте со скидкой — за 697 долларов вместо 1 395 долларов, а юбку на западных маркетплейсах можно найти по цене в районе 200 долларов. Редактор моды Spletnik Надя Бесчетникова рассказывает, как повторить образ.

Кара Делевинь

Образ Кары — классная идея для наряда на выходные. Повторить его можно с похожей мини-юбкой и джинсовкой. Дополнить наряд можно кроп-топом, модной сейчас майкой-алкоголичкой или топом-бандо, как это сделала сама Кара. В выборе обуви такой базовый лук оставляет полную свободу: сюда подойдут и босоножки, если вы собираетесь на вечеринку, и сандалии с широкими ремнями или толстой подошвой, что сделает образ более неформальным и придаст модную небрежность.

Вот несколько вещей, которые помогут повторить образ.

Джинсовая куртка (13 980 руб.) и юбка (8 980 руб.) 12 Storeez

Укороченная джинсовая куртка Shu (4 790 руб.)

Джинсовая мини-юбка Lime (2 599 руб.)

Юбка p.p.s. (6 820 руб.)