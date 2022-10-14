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Светлана Пермякова подверглась критике за подобранную с полу еду на шоу «Звезды в Африке»

Светлана Пермякова подверглась критике за подобранную с полу еду на шоу «Звезды в Африке»
prt scr youtube.com | Елена Ханга

Актриса Светлана Пермякова повздорила с коллегами на съемочной площадке телепроекта «Звезды в Африке». Участницы шоу Вики Одинцова и Карина Кросс осудили артистку за использование в готовке подобранной с пола еды, передал портал «Вокруг ТВ».

В новом выпуске передачи звезда сериала «Интерны» отвечала за приготовление супа. Однако в какой-то момент картофель оказался на полу, что ничуть не смутило Пермякову. Она подобрала ингредиенты и продолжила готовку как ни в чем не бывало, что вызывало возмущение у других участниц шоу.

«Я, конечно, все понимаю, мы здесь все очень голодные, но с пола подбирать еду? Все там ходили босыми ногами, кто-то в обуви там ходил. Мне, например, очень мерзко», — заявила Кросс.

Певицу поддержала Вики Одинцова, хотя в одном из предыдущих эпизодов девушка отказалась делиться пищей с сокомандниками.

Пермякова, в свою очередь, не признала ошибку. Актриса указала, что в ее желании использовать хорошие куски картошки «нет ничего зазорного».

Напомним, ранее артиста готовила обеды для всех участников «Звезд в Африке». Однако недавно актриса решила поменять тактику и начать кормить лишь сокомандников, таким образом ослабив соперников из другой команды.

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RusNewsToday24
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