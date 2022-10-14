Светлана Пермякова подверглась критике за подобранную с полу еду на шоу «Звезды в Африке»

В новом выпуске передачи звезда сериала «Интерны» отвечала за приготовление супа. Однако в какой-то момент картофель оказался на полу, что ничуть не смутило Пермякову. Она подобрала ингредиенты и продолжила готовку как ни в чем не бывало, что вызывало возмущение у других участниц шоу.