Светлана Лобода заявила, что ей тяжело петь после начала спецоперации

Украинская певица Светлана Лобода после череды скандалов рассказала, как ей жилось последние три месяца. По ее словам, в этот период было тяжело петь.
Артистка заявила, что после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины жизнь стала другой. Исполнительница столкнулась с серьезной проблемой — она не могла вернуться к творчеству.
«Было сложно снова начать петь. Очень сложно! Но музыка, как тонкая полоса света, пробивается сквозь самые черные дни», — написала Лобода в Telegram-канале, говоря о своем состоянии за последние 100 дней.
Певица также выпустила клип на песню «Молитва». В кадре артистка, одетая в белое платье, поет в церкви вместе с оркестром.
Ранее власти Приморья сообщили об отмене концерта Лободы во Владивостоке. Артистка выступила с русофобскими взглядами на спецоперацию. Кроме того, она записывала видео в слезах, за которые ее высмеяла артистка Верка Сердючка.