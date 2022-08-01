Светлана Лобода рассказала о жизни с дочерьми за границей и заявила, что никогда не вернется в Россию: “Это исключено”

Светлана Лобода

Украинская певица Светлана Лобода дала интервью грузинскому журналисту Ноэ Сулаберидзе для его YouTube-канала. Звезда эстрады, которая резко осудила военную спецоперацию РФ на Украине, призналась, что ее возвращение в Россию “исключено”. В интервью певица также впервые назвала полное имя младшей дочери — оказывается, девочку на самом деле зовут Матильда, а не просто Тильда, как ее все называли ранее.

Я не вижу возможности даже думать о том, что могу вернуться в Москву и жить в России. Это исключено,

— заявила Лобода в интервью, отметив, что ее старшая дочь, 11-летняя Евангелина, просила приехать обратно в Россию.

Исполнительница, которая сейчас живет за границей, призналась, что дети нелегко перенесли переезд.

Евангелине очень тяжело дался переезд. Дети вообще сложно адаптируются к новой реальности. Я очень много с ней об этом разговаривала, объясняла, почему мы не можем остаться. Она меня слышит, понимает и поддерживает, но ей очень тяжело. Она говорит: “Мам, я очень скучаю по своим друзьям”. Но я говорю, что так сложились наши обстоятельства, что вернуться мы не можем и не вернемся,

— сказала Лобода.

Светлана Лобода с дочерью Евангелиной

Вопросы возникают и у младшей дочери певицы.

Матильда маленькая, ей четыре года. Она часто меня спрашивает, почему мы живем в другом доме, почему мы переехали в другую страну. Я говорю ей, что мы путешествуем по миру, смотрим разные места, что я хочу, чтобы она знакомилась с разными детками. И как-то ее это успокаивает.

Старшую дочь Лобода родила в 2011 году от хореографа Андрея Царя, а младшая появилась на свет в 2018 году — о том, кто отец малышки, певица никогда не говорила. Однако в прессе появились слухи, что отцом может быть солист группы Rammstein Тилль Линдеманн, так как тогда многие подозревали, что у Лободы был с ним роман. Имя девочки — Тильда — как раз считали своеобразным намеком на отцовство. Недавно в прессе появилась информация, что Лобода платила Линдеманну за совместные появления ради пиара.

Где именно в Европе сейчас живет певица, точно неизвестно. О переезде в “домик у моря” в Европе она рассказывала еще в прошлом году. После начала спецоперации появились слухи о том, что у Лободы есть гражданство Мальты, ради которого она отказалась от украинского гражданства, но певица это опровергла. Сама Светлана в марте этого года рассказывала, что помогает украинским беженцам в Литве.

В апреле этого года “Известия” опубликовали список украинских артистов, которым якобы закрыт въезд в Россию на 50 лет, в него попала и Светлана Лобода.

Светлана Лобода с дочерьми Матильдой и Евангелиной

Несмотря на трудности, Лобода назвала и плюсы столь кардинальных перемен — она проводила так много времени с дочерьми, как никогда раньше, потому что после начала спецоперации прекратила концертную деятельность. Однако недавно певица анонсировала новые благотворительные выступления в Европе и в США.